Россиянам напомнили про изменение графика выплаты пенсий в июне

Часть россиян досрочно получит пенсии в июне в связи с празднованием Дня России. Об этом предупредили в пятницу, 29 мая, в Социальном фонде.

Как уточнили в ведомстве, выплаты на банковские счета за длинные выходные 12–14 июня будет перечислена до 11 июня включительно.

Это касается видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, заблаговременно перечислят и их.

В Соцфонде подчеркнули, что корректировку осуществят в беззаявительном режиме — пенсионерам не нужно никуда обращаться, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 1 августа накопительные пенсии вырастут на 17,3%. Перерасчет коснется около 136 тысяч россиян, в том числе участников программы софинансирования пенсионных накоплений, получающих срочную пенсионную выплату.

Тем временем в России вступили в силу скорректированные правила подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Отныне период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет включается в стаж без ограничений по общей длительности. Это важно для родителей пяти и более детей, ведь прежде совокупность "декретного" стажа не могла превышать шесть лет.