Вот что Николай Цискаридзе считает неприемлемым поведением в театре

Николай Цискаридзе высказался о трагичном будущем театра. Народный артист России считает, что эпохи великих артистов больше не будет. И все из-за отношения к творческой профессии.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой объяснил свою точку зрения на простом примере. Цискаридзе привел печальный факт, подтверждающий, что назад дороги нет. Серьезного отношения к творчеству у людей нет и больше не будет.

"Для меня отправной точкой того, что в театре что-то изменилось и поехала крыша, было, когда я пришел утром на работу и увидел, как муж одной из балерин с заведующим труппой стоят в ботинках уличных, в верхней одежде, в кепке и разговаривают прямо на сцене. Плисецкая, Васильев, Образцова, Архипова — мы сцену обходили всегда. Мы никогда не пересекали сцену. Это святотатство", – отметил Цискаридзе.

Балетмейстер с горечью добавил, что сегодня для многих артистов стало нормой прогулять репетицию или разговаривать по телефону во время творческого процесса. Николай Максимович считает такое поведение неприемлемым.

Цискаридзе признался, что его при таком положении вещей хорошо спасает юмор. Шутки не раз помогали артисту не сойти с ума. Танцовщик уверен, что знаменитостям всегда очень важно дружить с головой, иначе произойдет страшное. Нужно отдавать себе отчет и понимать, что все не вечно. "Звезда есть одна — это Бог", — заключил бывший премьер Большого театра.