Борисова дала оплеуху Башарову у всех на глазах

Марат Башаров и Ася Борисова участвуют в шоу "Ставка на любовь". Оказалось, что актер весьма ревнив, и страсти в их отношениях кипят.

Так, в новом выпуске популярному актеру не понравилось, что в момент сильного испуга Ася Борисова вцепилась в руку ведущего Влада Топалова, а не попросила поддержки у любимого мужчины.

Дело в том, что в новом испытании Ася Борисова контактировала с насекомыми. В какой-то момент артистка впала в панику. Вот тогда-то ее и успокоил ведущий. Марат Башаров приревновал, о чем признался перед камерами.

После этого между артистами произошел эмоциональный разговор, в результате которого Ася Борисова дала оплеуху Марату Башарову, передает Starhit. Это увидели все, ведь актеры были под прицелом телекамер.

Отметим, что в Сети неоднозначно отнеслись к этой сцене. Многие комментаторы считают, что актеры просто привлекают к себе внимание, "разыграв сценку".

Напомним, 51-летний Марат Башаров встречается с 38-летней актрисой Анастасией Борисовой уже три года. В недавнем интервью артист рассказал, что ему приглянулась Ася, когда он заметил ее на репетиции.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>