Путин назвал углубление союзнических связей со странами ЕАЭС безусловным приоритетом

Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что для России углубление союзнических связей со странами ЕАЭС является безусловным приоритетом, передает РИА Новости.

Как отметил президент России, почти все расчеты между странами ЕАЭС идут в нацвалютах, это обеспечивает безопасность торговли.

По словам Путина, круг преференциальных партнеров ЕАЭС из года в год расширяется. И устойчивая позитивная динамика макроэкономических показателей стран ЕАЭС говорит сама за себя.

В ЕАЭС шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство, добавил российский лидер.

