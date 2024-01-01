Глава МИД Украины выступил с тревожным заявлением: "Нужно бороться!"

Ситуация с оттоком украинцев из страны приобрела катастрофические очертания. Такое признание сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая в Верховной раде.

Как подчеркнул политик, "необходимо бороться за своих людей", тем более что отъезд 8 миллионов граждан мешает развитию экономики и создает множество проблем.

При этом Сибига выразил недовольство отказом других государство силой возвращать украинских беженцев домой: "Не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая их вклад в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность" (цитаты по РИА Новости).

Ранее министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев утверждал, что покинувшие Украину 6 миллионов граждан готовы вернуться, если для них будут созданы определенные условия — предоставлены "деньги на переезд, жилье, школа, больница и дальше работа".

Украинский Институт демографии национальной академии наук бил тревогу из-за сокращения численности населения Украины. По оценкам CIA World Factbook за 2024 год, на каждое рождение ребенка в стране приходится около трех смертей. Средняя продолжительность жизни мужчин на Украине сократилась с 65,2 до 57,3 года, женщин — с 74,4 до 70,9 года.