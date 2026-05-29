Рядом с Анастасией Заворотнюк никого не похоронят: известная актриса не смогла больше молчать

Анастасия Заворотнюк скончалась два года тому назад. Звезды сериала "Моя прекрасная няня" не стало 29 мая 2024 года. Актрисе было 53 года.

Похоронили артистку на звездной аллее Троекуровского кладбища Москвы. Могилу Заворотнюк называют одной из самых красивых на погосте, хотя там нет массивных изваяний из камня или надгробий с плачущими ангелами и колоннами, как на соседних захоронениях. На последнем пристанище Анастасии стоит лишь скромный деревянный крест.

Но родственники актрисы необычно оформили захоронение: по периметру поставили маленькие ели в кадках, а в центре расположили цветы, фотографии, свечи и сувениры от поклонников. В теплое время года крест буквально утопает в зелени и букетах. Ухаживает за могилой сам Петр Чернышев. Вдовец каждую неделю в любую погоду приходит к последнему пристанищу любимой. Перт приносит жене свежие розы.

"Они покоятся с моим сыном в одном ряду на Троекуровском кладбище. Настя легла туда позже моего Данилы. Оба молодые. Прихожу к сыну и обязательно навещаю могилу Насти. Около Настеньки уже, наверное, не одна могила не вырастет, потому что там цветов... сказать море — ничего не сказать. Туда часто ездит её муж, который там всё убирает, снова цветы ставит, а цветы всё несут, несут и несут", — рассказала в годовщину смерти Завортнюк народная артистка России Раиса Рязанова.

Актриса уверена, что ее коллегу будут помнить очень долго, ведь она полюбилась сразу нескольким поколениям зрителей.

"Память о Насте будет долгой. Сериал "Моя прекрасная няня" смотрели не только мы, но и молодежь, которая будет навещать могилу Настеньки и будет кланяться актрисе. Поколение, которое младше нас — постареет, но они будут приходить сюда на Троекуровское вот как сегодня, будут вспоминать Настю как яркую актрису, светлого человека... как свою молодость", — поделилась Рязанова в беседе с "МК".

Напомним, Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с опухолью головного мозга. На протяжении всего этого времени рядом с актрисой всегда были самые близкие. Вдовец Петр Чернышев до сих пор не оправился от смерти любимой. Но фигурист нашел утешение в дочери Миле. Девочке уже семь лет, в этом году она окончила первый класс. И, похоже, Петр решил судьбу Милы. Отец отвел девочку в театральную студию. Хотя, учитывая гены, у нее и не было другого выбора.