Песков: Путин в курсе инцидента с БПЛА в Румынии

Президент России Владимир Путин осведомлен об инциденте с упавшим в Румынии беспилотником. Об этом рассказал в пятницу, 29 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отреагировал на соответствующие вопросы журналистов с иронией: "А как вы думаете? Утаили?" (цитаты по "Известиям").

Румынские власти между тем, не дожидаясь выяснения причин и обстоятельств случившегося, объявили о закрытии генерального консульства России в Констанце, а главу российской дипмиссии объявили персоной нон-грата.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указывал, что в воздушное пространство европейских стран регулярно залетают украинские БПЛА. Политик потребовал от киевского режима сделать так, чтобы его дроны не падали в странах НАТО.