Анжелика Тартанова, лишившаяся половины черепа, плюнула в тех, кто помог ей выжить: подружки науськали

Модель Анжелика Тартанова в конце ноября прошлого года попала в больницу без сознания. Девушку избили до полусмерти. Несколько дней она провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

В преступлении обвинили любовника модели. Анжелика помнит, что жила с Дмитрием Кузьминым, но не может и предположить, из-за чего мужчина на нее напал. Тартанова говорит, что Кузьмин хороший человек и никогда ранее не делал ей ничего плохого. Более того, девушка простила своего обидчика.



2 мая стало известно, что Дмитрий скончался. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце на фоне переживаний из-за скандальной истории. Дмитрий сильно нервничал, у него обострились старые проблемы. Кузьмин перенес две операции на сердце, но старания медиков были напрасны.

Но на этом скандальная история не закончилась. Анжелика пришла на шоу "Пусть говорят" и заявила, что реабилитация ей была не нужна. Якобы фонд, который собирал средства на ее лечение, поступил недобросовестно. При этом Тартанова призналась, что у нее не было средств, оплачивать дорогостоящие операции.

Сотрудники фонда "Память" опешили от такой "благодарности". Они выступили с публичным заявлением. Фонд готов отчитаться за каждую копейку, собранную и потраченную на восстановление Анжелики.

"Мы слышим, что сейчас она заявляет, будто была дееспособна и самостоятельна, что реабилитация ей была не нужна. Однако у нас есть видео, где Анжелика заново учится говорить и расписываться. Она не помнила пароли от своих карт, денег у неё не было. Ее сестры тоже не имели средств на такое дорогостоящее лечение. Именно тогда, в самый страшный момент, к нам приехала растерянная Анастасия — с глазами полными отчаяния — и попросила помощи", — признались в "Памяти".

На шоу обсуждали, что на самом деле деньги на лечение Тартановой дал Кузьмин. Но в фонде уверяют, что Дмитрий первые месяцы даже не выходил на связь, и только шумиха в прессе заставила мужчину отвечать за свой поступок.

"Если бы наш фонд не придал истории огласки — неизвестно, как бы все сложилось. Все собранные средства пошли на реабилитацию, нам даже пришлось добавлять свои. Мы можем отчитаться за каждую копейку", — сказали волонтеры.

Но Анжелика продолжает утверждать, что пропали не только ее личные деньги, но и средства, которые собирал фонд на ее лечение. В этом девушку убедили подружки. Интересно, что сестра Тартановой, которая занималась ее проблемами и пыталась помочь на всех этапах, пытается достучаться до Анжелики, но модель верит только своим приятельницам.

"Дальше писать и комментировать публичную информацию об Анжелике наш фонд считает невозможным. Пусть теперь ее окружают те, кто действительно желает ей добра по ее мнению", — подчеркнули в фонде "Память".