Дочь сообщила о состоянии 91-летнего Олега Басилашвили, потерявшего любимую женщину

Несколько недель назад Олег Басилашвили овдовел. Говорили, что легендарного артиста подкосила смерть жены. О том, что с ним происходит, рассказала дочь Ксения.

В середине марта в Санкт-Петербурге простились с Галиной Мшанской. Телеведущая и музыкальный редактор, супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили, умерла в ночь на 20 марта на 92-м году жизни.

Закрытое прощание прошло в Никольской церкви на Большеохтинском кладбище. Говорят, это было желание самой Мшанской быть похороненной там, где покоятся ее родственники.

С тех пор прошло несколько недель. Дочь Ксения, беседуя с журналистами, дала понять, что состояние Олега Басилашвили в норме. Артист то и дело мотается между квартирой и дачей. "Он живет и в Репино, и в городе", - сообщила дочь Ксения Басилашвили Teleprogramma.org.

Напомним, причиной смерти Галины Мшанской стал инфаркт. После перенесенного коронавируса организм телеведущей резко сдал, несколько месяцев она лежала в больнице.

Отметим, что Галина Мшанская была второй супругой Олега Басилашвили. Первой женой известного артиста являлась коллега, актриса Татьяна Доронина. Их брак продлился восемь лет - с 1955 по 1963 г.г.

