Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли заявление по Армении. Об этом рассказал в пятницу, 29 мая, помощник президента России Юрий Ушаков.

Как уточнил представитель Кремля, в Астане, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, было принято заявление лидеров четырех государств: Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия. Затем документ передали армянскому вице-премьеру Мгеру Григоряну. Текст заявления, как пообещал Ушаков, будет опубликован.

Также политик рассказал "Известиям", что Армения не запрашивала отдельной беседы с Владимиром Путиным по теме участия в ЕАЭС на полях саммита в Астане.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин скептически высказался о попытках Еревана сохранить членство в ЕАЭС, одновременно пытаясь продвинуться в процессе присоединения к Евросоюзу, поскольку "танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится".

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, комментируя развитие российско-армянских отношений, указывал, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией. Ереван на регулярной основе солидаризируется с позицией Евросоюза, а своими стратегическими партнерами сделал ряд недружественных России государств.