Сериал "Бригада" стал проклятьем для Дмитрия Дюжева

После выхода на экраны сериала "Бригада" Сергей Безруков, Павел Майков, Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев проснулись знаменитыми. Однако для последнего роль Космоса стала проклятьем.

Дело в том, что образ настолько "прилип" к Дмитрию Дюжеву, что ему годами просто не предлагали других ролей. В свою очередь, актер, наоборот, хотел максимально дистанцироваться от Космоса и мечтал сыграть самые разные образы.

В итоге, участвуя в других фильмах, Дмитрий Дюжев старался делать своих персонажей уникальными и не похожими друг на друга.

"Как будто бы все это время я сколько бы ни экспериментировал, и мое кредо профессиональное — никогда не повториться в роли, мои персонажи имеют абсолютно индивидуальный подход, походку, индивидуальную артикуляцию, интонацию, речь, поэтому, может быть, это идет с сериала "Бригада", - заключил Дюжев.

Дмитрий мечтает сыграть положительного героя, причем неважно, кто это будет: муж, сосед, отец или просто какой-нибудь человек. "Магнит, к которому тянется весь мир. Я хочу быть в таком образе и только приносить пользу", - выразил надежду артист.

Однако скоро с Дмитрием Дюжевым выйдет фильм "Однажды в Сибири", где он сыграл киллера. "Для моих поклонников это такой очень желанный сюжет, о котором уже не один десяток лет просят", - отметил актер для "Пятого канала".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>