Зафиксирован первый случай выздоровления от нового штамма лихорадки Эбола

Первый случай выздоровления пациента с лихорадкой Эбола зафиксирован в Демократической Республике Конго. О получении таких сообщений из этого африканского государства рассказала журналистам специалист по вирусным геморрагическим лихорадкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анаис Леганд.

Леганд не исключила, что были и другие случаи выздоровления среди людей, чьи результаты анализов еще не получили лабораторного подтверждения. В данном случае речь идет про первого пациента с подтвержденным диагнозом, которого лечили и выписали из центра медицинской помощи после двух отрицательных тестов, сообщает "Интерфакс".

К настоящему времени зафиксировано 125 подтвержденных случаев и более 900 предполагаемых случаев лихорадки Эбола нового штамма "бундибугио". Его распространение встревожило многих, поскольку вакцины от этой разновидности инфекции нет, а на разработку препарата требуется несколько месяцев.

При этом в Роспостребнадзоре заверили, что риски распространения лихорадки Эбола на территории России отсутствуют. "Санитарный щит" на российской границе предотвращает завозные случаи.

Тем временем в Российском союзе туриндустрии отметили, что россияне не отказываются от туров в Африку из-за вспышки лихорадки Эбола: популярные туристические локации — Южная Африка, Кения, Эфиопия, Танзания — не затронуты.