В Кремле порекомендовали Армении сближаться с Евросоюзом за свой счет

Движение в сторону Европейского Союза – суверенное право Армении. Однако Ереван должен идти на сближение с ЕС за свой собственный счет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что предпринимаемые Арменией шаги не могут и не должны предприниматься за счет финансов стран ЕАЭС. А также сближение Еревана с ЕС не должно происходить за счет Москвы.

Президент России встречался с премьером Армении 1 апреля. Владимир Путин отметил на переговорах с Николом Пашиняном, что одновременное существование в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийским экономическим союзом невозможно по определению, передает РИА Новости.