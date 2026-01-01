Садальский показал, как сгоревшая заживо актриса Елена Майорова выглядела в гробу

30 мая 2026 года Елене Майоровой исполнилось бы 68 лет. Каждый год в памятную дату коллеги и друзья актрисы скорбят по ней. Стас Садальский опубликовал на своей странице в соцсети редкие фотографии Елены.

На одном из кадров Майорова запечатлена с Олегом Ефремовым, на другом — лежащей в гробу. Станислав Юрьевич напомнил, что тайна смерти актрисы так и не разгадана.

"Я смотрю на сохранившуюся полуразмытую съемку прощания и вижу на ней растерянных людей у входа в МХАТ – близких, друзей, коллег. Четверть века пронеслась как мгновение, а обстоятельства смерти Лены до сих пор не выяснены", — написал Садальский.

Елена Майорова была звездой театральной сцены. Она быстро вживалась в роль, но потом очень долго не могла выйти из образа. По мнению Станислава Юрьевича, это и могло погубить актрису. "Знаете, какая самая главная проблема артистов? В театральных нас учат надевать маски, носить, менять, сживаться с ними. А вот снимать не учат", — отметил он.

Напомним, Майорова погибла 23 августа 1997 года. Что произошло в тот день точно так и не установлено. Вроде бы актриса полоскала горло керосином – приболела и решила воспользоваться народным методом. Часть капель попала на платье. Когда она вышла на лестничную клетку покурить и чиркнула зажигалкой, одежда вспыхнула.

Майорова жила буквально в соседнем доме от родного театра, поэтому бросилась к коллегам за помощью. Она добежала до здания и лишилась сознания прямо у служебного входа. На помощь актрисе тут же кинулись знакомые. Но поражение огнем было такое большое, что спасти Елену не удалось. Майоровой было всего 39 лет.