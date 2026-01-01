Зеленский бросился на защиту Румынии после падения беспилотника

Владимир Зеленский готов поддержать Румынию "любым необходимым способом". Глава киевского режима предложил поддержку Бухаресту после падения беспилотника на румынской территории.

В интервью The Guardian Зеленский призвал европейских партнеров усилить давление на Россию и ввести новые антироссийские санкции. Украинский лидер заявил: Европа должна сделать все, чтобы эта война "не затягивалась и не расширялась". Он утверждает, что упавший на здание в Галаце беспилотник был частью масштабного удара по южной части граничащей с Румынией Одесской области Украины.

Тем временем румынские власти заявили, что эксперты продолжают изучать обломки дрона. Исследование не завершено, тем не менее в Бухаресте поспешили назвать упавший беспилотник российским.