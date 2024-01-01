Поцеловала крест и долго смотрела на мамино фото: Чернышев привез 7-летнюю дочку на могилу Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

Могила Заворотнюк одна из самых красивых на аллее звезд. В годовщину смерти Анастасии крест буквально утопает в зелени и букетах. Говорят, что каждый день к последнему пристанищу актрисы приходит вдовец Петр Чернышев и приносит ей свежие розы, но 29 мая на погосте не осталось пустых ваз — некоторые букеты складывали на соседнюю могилу.

Семья приехала на кладбище еще утром. Петр привез к маме Милу. Папа приподнял девочку и помог ей поцеловать деревянный крест на могиле. После этого дочь долго смотрела на фото Заворотнюк. Выглядела она очень грустной, но держалась и не плакала. Уходя, Мила подошла к портрету мамы и послала ей воздушный поцелуй.

Напомним, что младшая дочь артистки Мила окончила первый класс. Девочка вместе с папой живет в Крекшино, огромный особняк достался ей от мамы. Бабушка Валентина Борисовна всегда рядом. 83-летняя пенсионерка полна сил и прекрасно выглядит для столь солидного возраста. Она помогает Чернышеву воспитывать Милу.

Девочка выходит с папой на лед, участвует в его шоу. А еще Мила пошла в театральную студию, у нее начали проявляться мамины гены.