Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главное

Около Дворца независимости в Астане развиваются флаги 15-ти государств - участниц ЕАЭС и стран - наблюдателей. Завершающий день саммита - самый насыщенный и напряженный. Главы делегаций входят в зал. Настрой на переговоры у всех серьезный.

Владимир Путин пожимает руки коллегам. Совместное фото. Главная тема сегодня – евразийская интеграция. Поэтому и весь спектр самых актуальных вопросов вынесен на заседание одноименного Высшего Евразийского экономического совета. Но сначала - встреча в узком формате и за закрытыми дверями. Обсуждали в том числе и политический курс Армении, которая стремится в ЕС. Но в тоже время остается действующим членом ЕАЭС. Выталкивать Ереван из союза никто не собирается. Однако усидеть на двух стульях тоже невозможно. Главы делегаций согласовали и передали вице-премьеру страны Мгеру Григоряну письменное заявление.

Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии выступают за проведение в Армении референдума. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Но, очевидно, Николу Пашиняну, который на саммит не приехал, предложат выбрать один альянс из двух. А президент Беларуси Александр Лукашенко прямо сказал - есть смысл впредь принимать в союз только те страны, которые могут принести пользу ЕАЭС. Тем более сейчас, когда альянс ожидает рост объемов взаимной торговли более чем в 100 миллиардов долларов.

О перспективах говорили уже на заседании в расширенном формате. К разговору пригласили представителей стран-наблюдателей. Среди них президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-премьер Кубы Сальвадор Вальдес Меса, министр промышленности Ирана Мохаммад Атабак. Владимир Путин говорил о тенденциях развития ЕАЭС: "Улучшается структура товарообмена за счет расширения поставок высокотехнологичной продукции и одновременного снижения доли сырьевых товаров. В рамках ЕврАзЭС последовательно ликвидируются торговые барьеры, идет унификация правил нетарифного регулирования. Практически все расчеты между нашими странами осуществляются в нацвалютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках".

Гармонизация таможенных законодательств, расширение промышленной кооперации, импортозамещение, льготные кредиты, активное внедрение цифровых услуг - от миграции и туризма до искусственного интеллекта. Это все делает союз привлекательным не только для государств-наблюдателей, но и для новых потенциальных участников.

"Заинтересованность в развитии связей с "пятеркой" проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры. Такие, как СНГ, ШОС, Ассоциация государствв Юго-Восточной Азии. Со своей стороны ЕврАзЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями", - добавил Путин.

Новым членом ЕАЭС может стать Тунис. С его представителями провели переговоры о создании зоны свободной торговли. ЕАЭС постоянно расширяет свое влияние. И Северная Африка в этом смысле - тоже интересный регион. Например, Египет еще в прошлом году заявил, что готов к сотрудничеству в таком формате. А с Сербией режим свободной торговли уже действует. И нуждается только в технических изменениях.

Вполне возможно, новых кандидатов станет еще больше к декабрю, когда в Санкт Петербурге состоится следующее заседание ЕАЭС.