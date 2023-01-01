Заклятые друзья в лице Украины и Польши вновь переживают кризис в отношениях. Перезахоронение одного из главарей запрещенной в России "Организации украинских националистов" Андрея Мельника настолько возмутило Варшаву, что там уже готовы пойти на крайние меры: отобрать у Зеленского высшую госнаграду - "Белого орла". Вручили его в 2023 году - еще при старом руководстве. Кстати, тогда власти страны вообще никак не смущало то, что официальный Киев отрицает значение для поляков Волынской резни. Спустя три года ни Зеленский, ни его свита так и не осудили те кровавые события. Почему же именно сейчас высшие политические круги наконец прозрели?

Не рубить с плеча призывает премьер Польши Дональд Туск - ссора Варшавы и Киева, мол, выгодна только Москве. О перезахоронении украинских нацистов политик не сказал ни слова. А вот в Израиле подобное жестко осудили. После чего глава Всемирного мемориального комплекса истории холокоста Дани Даяна оказался на запрещенном в нашей стране экстремистском сайте "Миротворец". С обвинениями в "информационных провокациях против Украины".

Следующим в базу украинского расстрельного списка, судя по всему, рискует попасть новый премьер Венгрии Петер Мадьяр, заявивший: "У меня была важная встреча с генеральным секретарём НАТО Рютте в Брюсселе. Венгрия вновь станет надёжным партнёром самого мощного военно-оборонного союза в мире. Сообщил ему, что Венгрия не будет отправлять оружие и боевую технику на Украину".

Киевский режим продолжает требовать от европейских и американских партнеров как минимум в 10 раз увеличить помощь в сфере противовоздушной обороны. Ради того, чтобы добиться своего, готовы на провокации. К примеру, упавший ночью на территории Румынии беспилотник бездоказательно окрестили российским. На этом фоне даже румынские военные оказались не настолько категоричны.

"Мы не сталкиваемся с атакой на Румынию. Мы сталкиваемся с последствиями конфликта, происходящего в непосредственной близости от нашей границы. Мы не можем открывать огонь таким образом, чтобы снаряд попал в воздушное пространство соседней страны. Для поражения воздушной цели требуется определенное время на обнаружение, классификацию и уничтожение. Тех четырех минут, которые у нас были, оказалось недостаточно", - сказал Георге Максим, заместитель командующего объединенного командования ВС Румынии.

НАТО созывает экстренное заседание. Румыния закрывает генконсульство России в городе Констанца. В нашем МИДе подчеркнули: реакция будет зеркальной.

"Шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей в Старобельске, которое совершено на еэсовские деньги и с еэсовской поддержкой, а также, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия российского генконсульства в Констанце. Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула persona non-grata и закрытием генконсульства не заставят себя ждать", - заявила Мария Захарова.

Газета Berliner Zeitung пишет: Германия поддерживает удары ВСУ вглубь России и не видит в этом нарушений международного права. Такой ответ МИД страны дал на запрос депутата Левой партии Зерена Пельманна. Министерство сослалось на "право Украины на самооборону", которое "не ограничивается ее собственной территорией".