Лидеры стран ЕАЭС одобрили 12 документов на саммите в Астане

Лидеры стран ЕАЭС одобрили двенадцать документов. Соглашения были подписаны на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

По данным пресс-службы, лидеры приняли решение о начале переговоров с Тунисом по соглашению о свободной торговле. Также продолжатся контакты с Сербией - по договоренностям, достигнутым в 2019 году в рамках соглашения о зоне свободной торговли.

Лидеры ЕАЭС утвердили изменения в решения и распоряжения, касающиеся унификации законодательств в сферах сельского хозяйства и регулирования деятельности естественных монополий. Также принят протокол о финансовом содействии при реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.