Ольга Кабо показала редкое фото с 13-летним сыном

Сына Витю Ольга Кабо родила в июле 2012 года от второго мужа, бизнесмена Николая Разгуляева. В браке с ним звезда прожила 11 лет, но в 2020-м году супруги развелись.

Сейчас наследнику знаменитости 13 лет. Виктор учится в престижной московской школе. Мальчик увлекается спортом и очень привязан к маме. Ольгу последний факт радует, она тоже души не чает в сыне.

При этом Кабо предпочитает не выставлять личную жизнь на публику. Актриса редко балует поклонников семейными фотографиями, но иногда, по праздникам, делает исключение. Так в честь окончания учебного года Кабо разместила в своем блоге свежий снимок с сыном. У 13-летнего Виктора начались долгожданные летние каникулы.

В кадре Ольга позировала в обнимку с сыном. "Правда же, мы похожи?" — подписала фотографию актриса.

Поклонники согласились с Кабо. Люди оставили под постом десятки комментариев, отметив, что сын Ольги растет статным красавцем. "Отбоя от поклонниц не будет"; "Мамин красавчик"; "Вы правда очень похожи, оба красивые"; "Виктор уже такой большой!"; "Как приятно на вас смотреть", — пишут пользователи Сети.

Напомним, что Ольга Кабо воспитывает двоих детей. Старшую дочь Татьяну актриса родила в браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Сейчас девушке уже 32 года, она не пошла по стопам мамы. Татьяна окончила МГИМО и строит карьеру в сфере международных отношений.