Проливные дожди со шквалистым ветром бушуют в Краснодаре

На Ставрополье до конца недели продлили действие штормового предупреждения из-за мощных ливней с грозами и градом. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

Похожая ситуация сейчас почти на всем юге нашей страны. В Адыгее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков, которые мешают работе техники и срывают посевную кампанию. В реках Кубань и Белая стремительно поднимается уровень воды.

Проливные дожди со шквалистым ветром бушуют и в Краснодаре. Повалены десятки деревьев. Подтоплены подвалы домов. А улицы превратились в бурные реки, по которым машины не едут, а плывут. Некоторые дороги и вовсе приходится перекрывать для автомобильного движения. И такая погода, по прогнозам синоптиков, в регионе продержится до 6 июня.