Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС о ситуации в Армении

Совместное заявление по действиям Армении, направленным на вступление в Европейский союз, приняли лидеры стран ЕАЭС. Документ, подписанный президентами России, Беларуси, Киргизии и Казахстана, опубликован на сайте Кремля.

Лидеры подчеркнули существенные риски для экономической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза, возникающие в связи с подготовкой Армении ко вступлению в Европейский союз. Отмечается также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза.

Президенты решили, что члены Евразийского межправительственного совета от четырех государств изучат возможные последствия приостановления действия Договора о ЕАЭС в отношении Республики Армения. Доклад ожидается на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года. Также президенты считают необходимым провести в Армении общенациональный референдум по вопросу вступления в ЕС или дальнейшего членства в ЕАЭС.