"В щели лежал человек, его лицо хорошо просматривается": всплыла жуткая деталь в деле пропавших Усольцевых

Семья Усольцевых пропала 28 сентября прошлого года. Туристы ушли в поход и не вернулись. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились к горе Буратинка. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они бесследно пропали. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Друг семьи Валентин Дегтерев считает, что двоих взрослых и ребенка мог убить медведь.

Знакомый Усольцевых внимательно изучил видео и фото поисковых работ, и заявил о страшной находке. Ирина, Сергей и Арина могли провалиться в расщелину.

"В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя", — заявил Дегтерев в беседе с "АиФ"

Об этой детали Валентин уже сообщил поисковикам. Он полагает, что Усольцевы могли стать жертвами диких животных. По словам Дегтерева, медведь разорвал людей, одно из тел хищник бросил в яму и закидал ветками.

Эта версия пока не получила подтверждения. В районе исчезновения семьи на днях были возобновлены поиски. Но когда спасатели направились в тайгу, снова пошел снег, пришлось прервать операцию.

Ранее специалисты утверждали, что при нападении животного остались бы следы. Поисковики заметили бы одежду или кровь, но осенью, когда сотни людей искали Усольцевых, они не нашли ни одной зацепки. Туристы будто просто испарились.