Минюст признал иноагентами политолога Никулина и активистку Курочкину

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов.

В обновленный перечень вошли политолог Андрей Никулин, бывший участник программы "Своя игра" на НТВ, и проживающая в Праге активистка Инна Курочкина (внесена Росфинмониторингом в официальный перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности).

Кроме того, иноагентом признана писательница Эльвира Барякина.

Неделей ранее в список попали правозащитник Станислав Дмитриевский, филолог Ольга Орлова, активистка Вилюя Чуйнова, а также проект "После".