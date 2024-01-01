Не кофе - кровь: в Германии вынесли приговор скрывавшейся 30 лет террористке из RAF

На скамье подсудимых она чувствовала себя уверенно, широко улыбалась и кому-то махала рукой. Словно не обращая внимания на вердикт. Хотя для 67-летней Даниэлы Клетте 13 лет заключения фактически означает пожизненное. Адвокат потерпевших не скрывал удовлетворения приговором: "Я считаю вердикт разумным, основанным на представленных доказательствах и с точки зрения суровости наказания - вполне уместным".

При этом срок наказания для Клетте оказался почти в два раза меньше того времени, что она находилась в розыске. Почти четверть века немецкая полиция не могла обнаружить представительницу последней, третьей волны активистов террористической группировки "Фракция Красной армии" (RAF). А она все эти годы тихо жила буквально под носом у правоохранителей - в Берлине под именем Клаудия Ивоне. Вероятно, надеялась на короткую память общества и сроки давности. Но для террористов они не существуют.

"Суд вынес приговор за, в частности, за шесть эпизодов разбойного нападения при отягчающих обстоятельствах, похищение с целью выкупа, попытку ограбления, а также за нарушение закона об оружии", - сообщил Ахмад Мохамад, пресс-секретарь суда.

Даниэлу Клетте задержали в феврале 2024-го. Жители скромного района вряд ли могли подумать, кто их пожилая соседка и что в квартире она хранит оружие, патроны, более килограмма золота, 240 тысяч евро и поддельные документы. Как и множество париков, которые вряд ли будет прятать добропорядочная фрау.

"Фракция Красной армии" - это, можно сказать, классическая террористическая организация последней четверти двадцатого века, с широкими международными связями, со своей идеологией, со спецификой своего почерка. Она аккумулировала очень многие приемы и действия своих исторических предшественников. Во-первых, это ведение пропаганды своей деятельности. И в том числе совершение террористических актов как метод активной пропаганды", - объяснил Олег Хлобустов, политолог, историк спецслужб.

2 июня 1967 года на улицы Берлина вышли студенты. Протестовали против визита иранского шаха Пехлеви. Демонстрацию жестко подавили. Один из полицейских и представить не мог, что, нажав курок своего автомата, не просто застрелил студента Бенно Онезорга, а запустил цепь фатальных событий. Правоохранителя оправдали за недоказанностью. Немецкая молодежь ответила на убийство созданием боевой организации "Движение 2 июня", которая вскоре присоединилась к леворадикальной "Фракции Красной армии".

"Нам больше не о чем говорить со старшим поколением. Оно ничему не научилось и абсолютно не изменилось", - эту фразу, ставшую фактически манифестом левых радикалов, произнесла дочь протестантского пастора Гудрун Энслин. Именно она была одним из создателей "Фракции Красной армии", которую по именам первых руководителей чаще называют группой "Баадера - Майнхоф". Первая ее акция кому-то покажется практически безобидной на фоне того, что происходило дальше. Гудрун Энслин в компании трех юношей, среди которых был и Андреас Баадер, подожгла два универмага. Молодых людей быстро нашли и судили. Но они неожиданно получили поддержку в прессе. В частности, о них написал журнал "Конкрет", занимающий левую политическую позицию. Он издается в Германии и поныне.

"Прогрессивность поджога, совершенного четырьмя молодыми людьми во главе с Андреасом Баадером, состоит не в том, что были уничтожены какие-то товары, а в сознательном нарушении закона", - говорилось в статье.

По воспоминаниям современников, Ульрика Майнхоф всегда тяготела к левым. Но никто так и не смог объяснить, почему успешная журналистка, мать двоих детей вдруг бросила работу и семью и присоединилась к радикальной подпольной группировке. И первой же ее громкой акцией стала организация побега из тюрьмы лидера "Фракции Красной Армии" Андреаса Баадера, который, как и его подельники, все это время получал не только правовую, но и идейную поддержку.

Казалось, всего каких-то 30 лет назад Германия получила мощную прививку от нацизма и терроризма. Но как показало время, ее сила оказалась недостаточной. Адвокат Хорст Малер впоследствии стал идейным лидером неонацистской национал-демократической партии Германии. А на заре своей политической карьеры уже наставлял юных подзащитных: "Это наш моральный долг - убивать. Мы находимся в состоянии войны с империалистической ФРГ. Именно так вы должны оценивать наши действия".

И молодые неокрепшие умы быстро приняли это как руководство к действию. Начав с криминальных провокаций, активисты группировки быстро перешли к кровавым преступлениям.

"Организация обвиняется в тридцати четырех убийствах, в захватах заложников, в том числе групповых захватах заложников, организации взрывов, поджогов", - перечислил Хлобустов.

Многие подобные акции "Фракция Красной армии" проводила с целью надавить на власти и вызволить их тюрем своих активистов. Например, в 1974 году в ответ на гибель в результате голодовки одного из них был убит верховный судья Западного Берлина Гюнтер фон Дрекманн. Уже известная нам Ульрика Майнхофф после этого написала: "Мы радуемся этой казни. Эта акция показала каждой судейской и чиновной свинье, что и она уже сегодня может быть привлечена к ответственности за свои преступления".

Также среди наиболее громких дел - захват посольства ФРГ в Стокгольме в 1975-м, убийство Генпрокурора ФРГ и президента "Дрезден Банка", а также угон пассажирского самолета компании "Люфтганза" в 1977-м. Кроме того, "Фракция красной армии" активно сотрудничала с палестинскими террористами.

Всего выделяют три поколения активистов группировки, каждое из которых действовало все более изощренно и жестоко. Лишь в 1992 году они объявили об окончании вооруженной борьбы, а в 1998 году официально самораспустились. Впрочем, как стало ясно позднее, это была лишь декларация.

"На сегодняшний день выясняется, что это не горсточка преступников, что существуют связи между RAF и, например, "Красными бригадами" во Франции, что они связаны с крылом левых радикалов в Италии. К ним присоединяются и единичные люди. Все это очень сильно в подполье. Это безумно подпольная организация, которая внешне вроде бы как исчезла. И для немцев это очень показательно - смотрите, наши органы безопасности работают", - отметил политолог Владимир Сергиенко.

Даниэлу Клетте поддержать на суде пришли десятки левых активистов. А подельников, с которыми она совершала преступления в 90-е, ищут до сих пор.

"Разведка Германии занята поиском русских агентов, русских шпионов, русской опасности. Им не до терроризма. Вполне возможно, что задачи сверху поставлены другие", - добавил Сергиенко.

Так, после пожара на оборонном заводе в Берлине в мае 2024-го в инциденте усиленно искали "русский след". Попытались это сделать и в начале 2026-го, когда из-за возгорания подстанции без электричества осталась часть немецкой столицы. Вот только полиция доказательств присутствия "руки Москвы" предоставить не смогла, а западная пресса написала: "Более серьезная угроза носит внутренний характер. За многими из этих атак стоит небольшая децентрализованная сеть, мотивированная крайне левым экстремизмом".

А Даниэла Клетте, по мнению экспертов, скорее всего, выйдет на свободу досрочно - по возрасту или за хорошее поведение. И хотя вряд ли в свои годы способна на террористические акты, но хранить, например, оружие и ценности, как уже было, вполне может. К тому же никто не знает, сколько еще активистов не только "Фракции Красной армии", но и других подобных группировок до сих пор находятся на свободе.

Как не приходится и сомневаться и в том, что уже созрела молодая поросль их последователей, которые еще хорошенько встряхнут старушку Европу.