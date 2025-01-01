Названа стоимость летнего отдыха на юге России

Краснодарский край считают наиболее привлекательным местом для летнего отдыха более половины опрошенных россиян. В этот регион направится 51% российских туристов. Средний чек отпуска на двоих летом 2026 года - до 130 тысяч рублей за девять ночей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По сравнению с прошлым годом цена отпуска повысилась на три тысячи рублей: в 2025 году тур без перелета обходился путешественникам от 100 до 127 тысяч. Дороже обойдется и отдых в Крыму: за десять ночей туристам придется выложить от 117 до 150 тысяч рублей.

Как уже сообщалось, россияне предпочитают в этом году черноморские курорты. Спрос на путевки в Анапу, Геленджик и Адлер вырос до 95%. Большинство туристов предпочли отдохнуть в гостиницах Анапы.