Трамп ушел в Ситуационную комнату для принятия окончательного решения по Ирану

Дональд Трамп ушел в Ситуационную комнату. Президент США сообщил об этом в соцсети Truth Social, уточнив, что намерен принять на совещании с помощниками окончательное решение о том, утверждать ли согласованную предварительно договоренность с Ираном.

Трамп 29 мая отметил, что большая часть пунктов по сделке с Ираном уже согласована. По его словам, Тегеран, согласно положениям сделки, должен навсегда отказаться от ядерного оружия.

Кроме того, по мнению президента США, возможная сделка с Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива. Не должно быть никакой платы за неограниченный проход судов в обоих направлениях. Сделка также предусматривает отмену морской блокады и разминирование пролива.