Путин о дроне в Румынии: "До экспертизы говорить о происхождении аппарата нельзя"

Владимир Путин по итогам трехдневного госвизита в Казахстан ответил на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Президент России сообщил, что ему только что доложили о ситуации с БПЛА в Румынии.

По словам главы государства, никто не может сказать, какой стране принадлежит тот или иной беспилотник, пока не проведена экспертиза.

Если России передадут объективные данные о падении беспилотника в Румынии, Россия проведет объективное расследование, добавил Путин. Он напомнил, что украинские дроны залетали в разные страны и первая реакция была всегда "русские бьют".

Ранее президент Румынии заявлял, что в жилой дом врезался беспилотник "Герань-2". Тут же к истории подключился и Зеленский.