Путин объяснил решение о строительстве АЭС в Казахстане

Строительство "Росатомом" атомной электростанции в Казахстане – пример взаимовыгодного сотрудничества. Проектов, которые выполняются в мире на таких же условиях, немало, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер ответил на вопрос – выгодно ли России строить за свои деньги АЭС в такой богатой стране, как Казахстан. Путин пояснил, что проект станции в этой стране – это инвестиции. Россия не просто строит что-то в Казахстане в кредит, а развивает целую атомную отрасль.

Также российский лидер отметил, что Москва готова поставлять топливо для АЭС в Казахстане и утилизировать отработанное. Также строительство АЭС означает открытие рабочих мест на российских предприятиях.