Затишье перед бурей: Трамп держит Иран в напряжении

Вашингтон отложил решение по сделке с Тегераном. Как пишет "Нью-Йорк Таймс", Дональд Трамп после многочасового совещания с помощниками так и не принял окончательного решения.

Ранее глава Белого дома утверждал, что снимет морскую блокаду с иранских портов. Но, по его словам, ключевые вопросы - по атомной программе и открытию Ормузского пролива - всё ещё не согласованы.

В случае провала переговоров американские военные готовы снова нанести удары по Ирану. Об этом уже заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. В МИД исламской республики подтвердили продолжение контактов с США. При этом подчеркнули своё право на принятие самостоятельных решений.