Спас жизнь сослуживцу: подвиг ефрейтора Котика

Гвардии прапорщик Денис Толмачёв доставлял продовольствие и боеприпасы штурмовым группам на передовую. Обнаружив шесть противопехотных мин, он уничтожил их из стрелкового оружия и ликвидировал три FPV-дрона. Благодаря его грамотным действиям, наши военные выполнили поставленную задачу без потерь среди личного состава.

Ефрейтор Владислав Котик, действуя в составе штурмовой группы, во время выполнения поставленной задачи спас жизнь военнослужащему, раненому в результате атаки вражеских беспилотников. Оказав пострадавшему медицинскую помощь, Владислав, рискуя жизнью, эвакуировал его в безопасное место.