Путин оценил позиции России в развитии ИИ

Сохранение суверенитета в высоких технологиях крайне важно. Россия – одна из трех стран, которые имеют шансы создать свой суверенный искусственный интеллект, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что цифровизация помогает России в разных отраслях. В частности, Путин отметил скорую помощь и медицину в целом – по словам президента, таких примеров множество. Также страна хорошо продвинулась в развитии беспилотного транспорта.

Глава государства подчеркнул, что у России есть явные конкурентные преимущества для развития ИИ. И Москва готова делиться своими разработками в этой сфере с партнерами по ЕАЭС, чтобы они создавали свои платформы искусственного интеллекта.