Путин объяснил свою фразу про то, что "на Украине все близится к завершению"

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан ответил на вопрос о том, что он имел в виду, говоря, что "на Украине дело близится к завершению", передает ТАСС.

Называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий опрометчиво, отметил президент России. А заявление о "завершении" было сделано, основываясь на данных об обстановке на поле боя: в зоне СВО российские войска наступают по всем направлениям.

Вместе с тем Путин отметил, что России необходимо укреплять систему ПВО - чтобы трагедии, подобные той, что произошла в Старобельске, не повторялись.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, по каким центрам принятия решений в Киеве будут бить ВС России.