Европа сама виновата в том, что происходит сегодня на Украине. Западные политики постоянно обманывали Россию – начиная с нарушенного обещания НАТО не продвигаться ни на шаг на Восток, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что нежелание ЕС выполнять Минские соглашения вынудило Россию признать ДНР и ЛНР. Решение Москвы о признании этих республик было обоснованным и законным.

Заявления европейских политиков о подготовке России к войне с Европой, по словам Путина, бред. Запад продолжает поддерживать киевский режим, накачивает Украину оружием, посылает наемников. Более того, размещаются производства дронов и вооружений на территории стран Европы.

Владимир Путин подчеркнул: все места, откуда существует прямая угроза России, являются законными военными целями.