Владимир Зеленский отправил отчаянно, паническое письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Это стало результатом недавнего массированного российского удара по Киеву, когда использовалась ракета "Орешник", заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Как сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала, глава киевского режима боится новых ударов по центрам принятия решений на Украине после предупреждения российского МИД. Осознавая слабость киевской системы ПВО, Зеленский умоляет американцев помочь улучшить ее.

Ранее стало известно, что украинский лидер написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Вашингтон запросы главы киевского режима проигнорировал. Удар по Киеву стал ответом на атаку украинских дронов на общежитие колледжа в Старобельске, в результате которого погиб 21 студент.