ПВО сбила 24 украинских беспилотника за 12 часов над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 до 20.00 мск украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей. Также беспилотники неприятеля уничтожены над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны рассказали о работе ПВО в ночь на 29 мая. В ведомстве отметили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 208 украинских беспилотника.