США предупредили о начале военной операции в Ормузском проливе

Американские военные проведут операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе. Центральное командование США заявляет, что цель операции – самозащита: Пентагон утверждает, что корабли устанавливают мины.

Как сказано в сообщении, Иран пытается установить незаконный контроль над Ормузским проливом, минирование подвергает риску корабли и моряков. В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия.

Военные США подчеркивают: к любому судну, которое не подчинится указаниям вооруженных сил США, могут быть применены "соразмерные меры самообороны". Судам рекомендовали координировать свои перемещения с американскими военными.