Россия получит особые условия прохода кораблей в Ормузском проливе

Россия и Китай получат особые условия прохода кораблей в Ормузском проливе. Об этом сообщил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в разговоре с РИА Новости.



"Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом", — рассказал он.



Эбрахим Азизи подчеркнул, что Россия всегда поддерживала исламскую республику. Москва оставалась рядом с Тегераном "в самые трудные периоды", добавил он.