На Ладоге волонтёры поливали измученную нерпу из чайника

Спасательная операция развернулась на берегу Ладожского озера. Туристы нашли измождённую нерпу. Пока не подоспела профессиональная помощь, волонтёры поливали её из чайника. Выхаживают таких животных потом в Санкт-Петербурге.

Специалисты терпеливо ждут, когда их подопечные отрастят бока, прежде чем отпустить на волю. Сезон спасения детенышей тюленей в этом году стартовал неожиданно рано: первую нерпу нашли уже в Международный женский день.

Маленькие тюлени и нерпы не всегда осторожны. Инстинкт самосохранения их подводит, когда животные ползут навстречу людям. Такое общение с человеком может помешать им вернуться в естественную среду обитания. Поэтому в реабилитационный центр не пускают даже волонтёров.

"В карантинных условиях мы кормим животных, не прячась от них, а после того как они будут переведены на адаптационную площадку, даём рыбу незаметно, чтобы животные не связывали появление корма с присутствием человека", - поясняет основатель Фонда спасения балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

После карантина маленькие ластоногие ползут в адаптационный бассейн. В этом году команда подобралась дружная -драться не стали. Дольше всех в реабилитационном центре будут восстанавливаться кольчатые нерпы, но уже в конце июня животных попробуют вернуть на волю. Их спасители надеются, что воды Ладоги и Финского залива ластоногим будут милее замороженной мойвы.