Дагестан снова затопило: в республике прошли сильные ливни

Проливные дожди серьёзно осложнили обстановку в регионах Северного Кавказа. В эпицентре стихии вновь оказался Дагестан.

Улицы многих городов превратились в полноводные каналы. Особенно сложная ситуация - в Махачкале и Дербенте. Машины с трудом преодолевают бурные потоки. В некоторых местах передвигаться можно исключительно на лодке.

Из-за мощных ливней уровень воды в водоёмах превысил критические отметки, что стало причиной ЧП. В селении Касумкент в результате разлива реки Чирагчай произошёл обвал нескольких пролётов старинного моста.

В разных районах республики без света временно остались свыше 40 населённых пунктов. Подачу электричества обещают восстановить уже к вечеру.