Яркое начало лета и одно из ключевых событий в рамках празднования Международного дня защиты детей. В России стартовал "Фестиваль Движения Первых".

Торжественная церемония открытия состоялась на ВДНХ. Мероприятия пройдут во всех регионах страны и соберут тысячи участников. Программа насыщенная, она включает шесть тематических направлений, среди которых образование, творчество, патриотическое воспитание и другие.

Гостей ждут десятки интересных и полезных активностей, в том числе командные игры, флешмобы, встречи с олимпийскими чемпионами, музыкально-поэтическое шоу. Дети и подростки познакомятся с основными проектами "Движения Первых".