Тысячи россиян вышли на старт благотворительного забега "Зелёный марафон"

Одно из самых масштабных спортивных событий сезона: более 140 тысяч человек в десятках регионов страны вышли на старт благотворительного забега "Зелёный марафон".

В Москве центральными площадками по традиции стали Васильевский спуск и парк Зарядье. Организаторы подготовили различные дистанции - от 400 метров для самых маленьких и до маршрута в 21 километр для профессионалов и бегунов со стажем.

Впрочем, главное не спортивные результаты, а участие. Все собранные от забега средства направят на помощь детям-сиротам и с особенностями развития.