В Туапсе подросток хотел устроить теракт за 500 долларов

Сотрудники силовых органов задержали на Кубани молодых людей, в том числе одного несовершеннолетнего, намеревавшихся устроить теракт в Туапсе. Об этом сообщили в региональном главке СКР.

Подозреваемые вели переписку в Сети с участником террористической организации, запрещённой на территории России. Он предложил за 500 долларов изготовить самодельное взрывное устройство и положить его в тайник. Затем СВУ предполагалось взорвать в месте скопления людей в Туапсе.

Преступному замыслу не суждено было сбыться. Действия молодых людей 17 и 18 лет были пресечены сотрудниками краевого управления ФСБ. Кадры задержания опубликованы силовиками. Обвиняемые признали свою вину.