Россия ответила на террористические атаки Украины

В ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам минувшей ночью был нанесён точечный удар по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры противника. Об этом сообщили в Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации также говорится, что силами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 352 беспилотника.

Ещё наши военные уничтожили в течение суток пункты дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах.