На северо-востоке Москвы строят два православных храма

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на северо-востоке столицы. В заседании принял участие депутат Госдумы, советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Говорили про обеспечение ресурсами для своевременного завершения работ. Храм архистратига Михаила и чуда его в Хонех строят на Дмитровском шоссе. Здание выполнено в неорусском стиле и рассчитано на 500 прихожан. Работы планируется завершить уже в этом году.

Еще один строящийся храм - иконы Божией Матери Отрада и Утешение на Ярославском шоссе. Его возводят в районе парковой зоны "Лосиный остров". Отделку фасада выполняют в стиле древнерусского зодчества.