Одно из самых масштабных состязаний для студентов колледжей и техникумов со всей страны: в Нижнем Новгороде проходит финал чемпионата "Профессионалы" по направлению "Информационные технологии и креативные индустрии".

Мероприятие объединило на одной площадке свыше восьми тысяч человек - конкурсантов, экспертов, участников деловой и образовательной программ. В течении нескольких дней победители региональных этапов будут соревноваться по 12 компетенциям - важными для достижения технологического суверенитета России.

Победители получат денежные призы и подарки, а также возможность стажировки в ведущих отечественных компаниях. Но финал чемпионата - лишь верхушка айсберга, главная цель мероприятия - гораздо шире.

Ксения Калугина, руководитель дирекции чемпионатного движения "Профессионалы": "В этом году у нас более двух половиной миллионов человек приняло участие. Из них 500 тысяч - студенты среднего профессионального образования, которые приняли участие в качестве конкурсантов. Мы активно идём к тому поручению, которое давал президент - миллион кадров, подготовленных для экономики России".