Мошенники похитили у московской пенсионерки 37 миллионов рублей

Мошенники похитили у 72-летней москвички деньги и украшения на 37 миллионов рублей. Подробности сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Всё началось со звонка от управляющей компании с предложением получить ключи от нового домофона. Женщина не поняла, что с ней разговаривает мошенник и сообщила ему свои личные данные.

Далее за дело взялся лжесотрудник правоохранительных органов. Он сообщил москвичке, что её персональные данные похищены мошенниками.

Пожилая женщина под влиянием аферистов сняла все деньги со счетов, продала драгоценности и передала деньги якобы на сохранение. Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей. Злоумышленников ищут.