Собянин рассказал о масштабной реконструкции дорог в Крюкове

В зеленоградском районе Крюково продолжается масштабная реконструкция автомобильных дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В частности, работы прошли на участке в пределах Кутузовского шоссе, улиц Середниковской и Дмитрия Разумовского. Как отметил мэр, там теперь есть комфортные подъезды к социальным объектам и жилым домам.

Существенно снизилась нагрузка на Кутузовское шоссе, появились альтернативные маршруты, а главное - улучшилась транспортная доступность Крюкова. В этом районе живут более ста тысяч человек.