Мошенники взялись за безработных россиян

Мошенники освоили новую схему обмана граждан. Аферисты стали имитировать процесс устройства на работу от объявления о вакансии до общения с руководителем и бухгалтерией. На удочку аферистов попадаются россияне, разместившие резюме на сайтах по трудоустройству.

Лжеработодатель связывается с соискателем, предлагает выполнить тестовое задание, рассказывает об условиях вакансии, а затем под предлогом оформления выманивает персональные данные. Всю схему подробно описал в интервью ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.

После выполнения тестового задания будущую жертву обрабатывает целая команда, состоящая из фальшивых бухгалтеров и кадровиков. Они выманивают у соискателя паспортные данные, СНИЛС, ИНН и банковские реквизиты. В итоге долгое общение с мошенниками заканчивается для их жертвы потерей денег с банковских счетов.