В Telegram появилась новая схема обмана пользователей

Мошенники под видом сервиса поддержки Telegram пугают россиян блокировкой аккаунта. Вот как работает новая схема аферистов: гражданину приходит сообщение о жалобах на его подозрительную активность.

Сообщение, как правило, не вызывает подозрений, так как его присылает пользователь с фирменной иконкой службы техподдержки мессенджера. Будущей жертве сообщают, что её аккаунт подпадает под временные ограничения.

Гражданину предлагают перейти по ссылке, которая на самом деле ведёт к краже доступа к аккаунту. Для жертвы это может закончиться и похищением средств с банковских карт.